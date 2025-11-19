Photo: 門岡 明弥 2023年11月1日の記事を編集して再掲載しています。セレクトショップ｢ギズ屋台｣にて発売中のギズモードTシャツ。デザインと世界観が気に入った方はぜひお試しを！シンギュラリTシャツ Photo: 門岡 明弥 ギズ屋台 「シンギュラリTシャツ（時空）」 7,000円（税込） 3種類のデザインがある内、僕