中国工業・情報化部は18日、「高水準デジタル産業パーク建設ガイドライン」を公表し、2027年までに約200カ所の高水準デジタル産業パークを整備する目標を掲げた。中国新聞社が伝えた。同ガイドラインによると、高水準デジタル産業パークは国務院または省級（自治区・直轄市）人民政府（新疆生産建設兵団を含む）が設立を承認した、製造業および生産サービス業を主導産業とする各種産業パーク、またはパーク内の特徴的な産業パーク