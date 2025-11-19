世の中にはパワハラの気質が強い職場が存在する。特に「先生」と呼ばれる専門職が多い職場は、注意が必要だ。例えば、医師、弁護士、会計士、大学教授、政治家など、強い立場にいる人の中には、「先生」と呼ばれるうちに自分の言動がパワハラになっていることに気付かなくなる場合がある。今回は、そうした職場を効果的に辞めるタイミングや退職理由の伝え方について、キャリアの専門家である筆者が解説する。【「ゆるブラック企業