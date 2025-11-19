建物から勢いよく出る炎と煙。深夜の住宅街を騒然とさせました。（松田カメラマン）「現場の住宅からは激しく煙と炎が上がり、時折破裂音が聞こえます」 火事があったのは千歳市日の出５丁目にある木造２階建ての整骨院兼住宅です。１１月１９日午前１時２０分ごろ、目撃者から「建物が燃えている」という趣旨の通報が消防に入りました。火はおよそ６時間後に消し止められましたが、焼け跡から性別不明の３人の遺体が見つかりま