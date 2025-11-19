ついに冬本番の寒さが到来です。11月19日の静岡県内は、各地で12月上旬から中旬並みの寒さとなりました。寒さの本格化で恋しくなるのが鍋。鍋に欠かせない食材や売り場にも今変化が出ています。 【写真を見る】キッチンカーの中で調理された「ちゃんこ鍋」 もうもうと湯気を上げるのは、キッチンカーの中で調理された「ちゃんこ鍋」。静岡市駿河区の飲食店「旬菜大食坊ごっちゃぁん」は2025年からキッチンカー