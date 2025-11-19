練習後にファンサービスする川崎の車屋＝麻生グラウンドＪ１川崎一筋で１２年の選手生活を送り、今季限りで現役引退するＤＦ車屋紳太郎（３３）が１９日の練習後に取材に応じ、「プロは試合で結果を残してなんぼの世界。それができていないのは今の実力なので、この決断に悔いはない」と胸中を語った。今後は指導者への転身も視野に入れ、第二のサッカー人生を歩む。