柏原竜二さんがナビゲートする「箱根駅伝への道」。2025年11月7日の放送では明治大学・大志田秀次監督のロングインタビュー第2弾を放送しました！ 大志田監督「箱根は特別だと感じた」大志田秀次監督に中央大学3年の時に1区で箱根駅伝初出場した際の心境を訊くと「大学の中で1番緊張した。朝起きてご飯が食べられなかった。駅伝でも箱根は特別だと感じた」とのこと。大志田監督に4年生で8区区間賞を獲得したことに