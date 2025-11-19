バスケットボール男子日本代表が２０２７年Ｗ杯アジア１次予選の台湾戦（２８日＝神戸、１２月１日＝台湾・新荘）を控える中、トム・ホーバス監督（５８）が渡辺雄太（３１＝千葉Ｊ）を主将に指名した。日本代表は１９日、都内で行われている強化合宿を公開。１次予選Ｂ組で台湾、中国、韓国と対戦し、渡辺は昨夏のパリ五輪以来の代表復帰となる。ホーバス監督は、主将に指名した理由について「雄太は誰にでもストレートに言