ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「Ｊｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅ」が１９日、東京・日本武道館で「Ｊｕｉｃｅ＝ＪｕｉｃｅＣｏｎｃｅｒｔ２０２５ＱｕｅｅｎｏｆＨｅａｒｔｓＳｐｅｃｉａｌＦｌｕｓｈ」を開催した。同公演は、９月１７日よりスタートした秋ツアーの千秋楽。この日は１０月８日に発売したシングル「盛れ！ミ・アモーレ」で幕を開けると、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＴＨＥＦＩＲＳＴＴＡＫ