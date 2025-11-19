170棟以上が燃えている大分県大分市佐賀関の大規模火災の現場では、発生から丸１日がたってもいまだ鎮火には至っていません。現場から最新情報を中継で伝えてもらいます。 ◆TOS藤村晃輝記者辺りはすっかり暗くなりました。少し皆さんからは見えにくいかもしれませんが、私の後方にですね、この場所から1.4kmほど離れている蔦島があります。煙も少し落ち着いてきたかなと思っていたんですが、先ほど5時半頃から再び火が上がるのが