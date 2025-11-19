米３０年固定金利は６．３７％、住宅ローン申請指数は－５．２％＝ロンドン為替 米３０年固定金利は６．３７％と前回の６．３４％から小幅に上昇。住宅ローン申請指数は－５．２％と前回の＋０．６％から低下に転じた。購入指数は１７２．７から１６８．７に低下。借り換え指数は１２４７．５から１１５６．８に低下した。 USD/JPY156.11EUR/USD1.1586EUR/JPY180.87