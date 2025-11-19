ドル円１５６円台に上伸、三者会談で円安けん制みられずポンドは英ＣＰＩで売り圧力＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、円安が進行している。片山財務相が植田日銀総裁、城内経済財政相らと三者会談を行った。市場では円安進行を食い止めるけん制がみられるのか注視していた。しかし、「為替について具体的な話は出ていない」「経済対策の規模感についての話し合いはなかった」などと報じられ、円売りが再燃している。ドル