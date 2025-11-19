本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 11/18 EUR/USD 1.1600 (14億ユーロ) USD/JPY 153.00 (12.6億ドル) GBP/USD 1.3200(4.076億ポンド) 1.3100 (5.202億ポンド) AUD/USD 0.6500 (6.401億豪ドル) 0.6300 (4.456億豪ドル) NZD/USD 0.5730 4.345億NZドル) ユーロドルは1.1600がピンポイント、ドル円は153.00と離れた水準、ポンドドルは1.3100が近めのポイント、豪ドル/ド