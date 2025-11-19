元サッカー日本代表の本並健治氏（61）が19日、日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演。これまで車を70台ほど乗り換えたことを告白した。女性のもやもやを発散する同番組だが、この日は「一夜限りの特別企画！男女逆転！男もツラいよ！男のお悩み相談SP！」と題し、男性ならではの悩みを取り上げた。男性の趣味の話題になり、本並氏は「女性には理解されないけど、車が好きすぎて。70台くらい乗り換えて