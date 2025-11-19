西武は19日、成田晴風（はるせ）投手（19）、育成選手のシンクレア投手（24）、ラマル外野手（19）を沖縄県で22日から開催されるジャパンウインターリーグに派遣すると発表した。成田は弘前工から23年ドラフト4位で入団した右腕。2年間で1、2軍の公式戦登板はないが、10月のフェニックス・リーグで自己最速を3キロ更新する156キロを計測して話題になった。成田は球団を通じて「いろんな選手が集まるいい機会。積極的に教えて