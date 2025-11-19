ウクライナの複数の地域がロシア軍による大規模攻撃を受け、少なくとも19人が死亡しました。ウクライナ空軍によりますと、18日夜から19日にかけて、ロシア軍はドローン約480機と48発のミサイルを発射し、北東部ハルキウや西部テルノピリ州などを攻撃しました。ハルキウ市長は、自身のSNSに「真夜中に敵が19機のドローンで攻撃した」と投稿。鉄道インフラや学校、エネルギー関連の施設が被害を受け、子ども2人を含む46人が負傷した