義母と同居するのは、ストレスが溜まりそうなイメージがありますよね。現実問題、嫁いびりや価値観の違いなどで関係が悪化する家庭もあると思います。しかし、同居したことで義母の良い部分を知る場合もあるようで……？今回は、同居して義母の印象がガラッと変化した話をご紹介いたします。気が利く義母「結婚してから半年後に義父が亡くなり、一人暮らしになった義母と同居することになりました。事情を考えたら仕方ないとはわ