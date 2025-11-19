俳優の武田真治さん（52）の妻で、モデルの静まなみさん（31）が16日、『世界早産児デー』の普及啓発トークセッションに登場。早産を経験した一人として、出産に至るまでを振り返り、NICU（新生児集中治療室）で娘と対面した時の心境などを明かしました。11月17日は『世界早産児デー』。世界の早産における課題や負担に対する意識を高めることを目的に制定されました。今回、イベントに登壇した静さんは、2020年7月に武田さんと結