恋愛では「言葉」よりも「行動」に本気が表れます。特に、誠実な男性は“時間の使い方”に嘘をつきません。彼の予定、連絡、態度“すべてが丁寧”なら、それはあなたを「本命」と感じている証拠です。連絡を後回しにしないのは“つながりを大切にしているから”本命女性への連絡は、仕事の合間でも最優先。「後で返そう」と思っても、結局すぐに返信してしまう。それは“返信しなきゃ”ではなく、“声を聞きたい”“気持ちを届けた