「昔よりウエストが丸くなった」「パンツの上にお肉がのる」──そんな変化を感じていませんか？その原因は、年齢による代謝低下だけでなく、姿勢の崩れで“体幹が眠っている”せいかも。そこで今回は、ピラティスの簡単エクササイズ【サイドベンド】を初心者向けの軽減法で紹介します。気になる腰まわりを引き締めて“くびれ復活”をめざしましょう。腰まわりの“くびれ消失”の原因は、体幹の筋力低下にあった年齢を重ねると、腹