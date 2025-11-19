「彼とこのまま結婚できるのかな…？」と不安を感じたことはありませんか？恋愛と結婚を“同じもの”と考える女性に対し、男性は意外と現実的。恋を楽しむ段階と、結婚を意識する段階では、行動や言葉に明確な違いが出ます。そこで今回は、男性が出す「結婚に本気」のサインを紹介します。将来の話を具体的にしてくる結婚を意識していない男性は、未来の話を曖昧にしがち。しかし、本気モードに入った男性は「もし結婚したら」「家