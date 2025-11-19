【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Hey! Say! JUMPが11月26日にリリースするニューアルバム『S say』より、収録曲「メロリ」のMVが公開となった。 ■有岡大貴考案！青春の記憶が甦るエモくてメロいMV 「メロリ」は、おしゃれな曲調とちょっぴり重ための愛が絡み合ったポイズン＆ポップな楽曲。作詞・作曲にはYouTube登録者数50万人超えのベーシストMINAを迎え、ベーシストならではのベース