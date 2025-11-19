マカフィーは11月18日、「有名人を装ったディープフェイク詐欺に関する調査」の結果を発表した。同調査では日本を含む世界7カ国に在住する18歳以上の8600人に対し、偽造またはAIが生成した有名人の広告が消費者に与える影響について聴取している。レポートは日本の結果についてまとめられている。○若年層（18〜24歳）は有名人を装ったディープフェイク詐欺にだまされる調査の結果、日本人の38%が偽造またはAIが生成した有名人の広