俳優の吉岡里帆が19日、東京・KITTEで行われた「WHITE KITTE」点灯式に登場した。吉岡里帆クリスマスイベント「WHITE KITTE」の開催前日となったこの日、本物のモミの木を使用した全長約13mの「シンボルクリスマスツリー」を前に、デコルテや背中がのぞく純白ドレスに身を包んだ吉岡が登場。会場全体で約6万5000球ものLEDを使用し白銀の大草原を創造したアトリウム空間を見て、「本物のモミの木を使ったクリスマスツリーが、ダイナ