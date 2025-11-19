フォーリンラブ・バービーが、11月18日放送の『ひるおび！』（TBS系）に出演。高市早苗首相による“台湾有事”をめぐる答弁について苦言を呈したことが話題となっている。「高市首相による“存立危機事態”の認識についての発言後、中国の外務省が日本への渡航自粛を呼びかけたほか、中国で開催予定の日本のイベントが見送られるなど日中関係が急速に冷え込むなか、バービーさんは『発言一つでこんな影響ある…』と困惑しつつ、