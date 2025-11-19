Hey! Say! JUMPが11月26日(水)にリリースするニューアルバム『S say』より、本日 11月19日(水)21時に「メロリ」のMVが公開された。本楽曲は、おしゃれな曲調とちょっぴり重ための愛が絡み合ったポイズン＆ポップな楽曲。作詞・作曲にはYouTube登録者数50万人超えのベーシスト・MINAを迎え、ベーシストならではのベースラインやこれまでのJUMPの楽曲とは一味違うメロディが際立つ一曲に。MVは、有岡が企画を考案。懐かしさと切なさ