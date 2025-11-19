w.o.d.が、自身のライブから2公演のライブ音源を2週連続で配信リリースすることを発表した。11月26日に『I SEE LOVE Tour at Toyosu PIT』、12月3日には『LOVE BUZZ Tour at Zepp Shinjuku』がリリースする。w.o.d.によるライブ音源のリリースは、2023年初頭にリリースした『LIVE IN TOKYO 2022』以来約3年ぶり。2タイトルのうち『I SEE LOVE Tour at Toyosu PIT』では2024年リリースのメジャー1stアルバム『あい』を引っ提げて開