歌手・俳優の川崎麻世（※崎=たつさき、62）が19日、「驚愕する90歳の母の姿」と題しブログを更新。母との親子写真や「60年以上前」という母の若かりし頃の写真を公開した。【写真】川崎麻世が披露した90歳母との親子ショット＆若い頃の写真川崎は「現在90歳の母は今でも経営する喫茶店に朝から晩まで元気に働いている 毎日のルーティンになってる 重いシャッターの柱を抱えて設置する姿には驚愕する」と動画を添えて紹介。