タレントの峯岸みなみが19日、自身のインスタグラムを更新。33歳の誕生日を迎えたことを報告した。峯岸は「33歳になりました」と書きだし、ミニーマウスの帽子を被って「Happy Birthday Minami」と書かれたプレートを手に持つ“ディズニーお祝いショット”を披露。続けて「ママだし、妻だし、タレントだし、色々大変なことはありますがどれも楽しくやらせてもらえる日々に感謝です。自分だけの頑張りじゃどうにもならないこ