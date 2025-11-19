直前合宿でシュート練習をするバスケットボール男子日本代表主将の渡辺雄（左手前）＝19日、東京都北区2027年バスケットボール男子ワールドカップ（W杯）アジア1次予選初戦の台湾戦（28日）へ直前合宿中の日本代表が19日、東京都内で練習を公開した。28年ロサンゼルス五輪につながる第一歩で、ホーバス監督は「本当に遊びはない。今回は勝つという気持ちしかない」と力を込めた。主将には渡辺雄（千葉J）が指名された。米NBAか