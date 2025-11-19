板垣李光人が主人公役を務め、中村倫也が相棒役を演じるアニメ『ペリリュー ー楽園のゲルニカー』の東京プレミアが19日、都内にて開催。本作で初共演となった2人が、お互いの印象を語る場面があった。【写真】メガネ姿も麗しい板垣李光人武田一義による同名漫画が原作の本作は、太平洋戦争、すでに日本の戦局が悪化していた昭和19年9月15日からはじまった「ペリリュー島の戦い」と、終戦を知らず2年間潜伏し最後まで生き残った