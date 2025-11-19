テレビ朝日系「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」が１８日に放送され、ピン芸人・永野、令和ロマン・くるま、同局・三谷紬アナウンサーが出演した。ゴルフの話題に永野は「やめた方がいい。西洋憧れすごくない？日本が無理じゃん。こんな畑とかの国で。怖いじゃん。（ゴルフ場は）あんな草原があって！似合ってないよ！」と訴えた。永野は「日本人が畑とかの場所で…。普通、緊張するんだよ。（ゴルフ場は）あんなに広いん