King ＆ Princeの永瀬廉が19日、都内で行われた『映画ラストマン -FIRST LOVE-』プレミアム点灯式に、福山雅治、大泉洋、木村多江、吉田羊、宮沢りえと共に出席。クリスマスの恒例行事を明かした。【写真】福山雅治＆大泉洋＆永瀬廉のトークがめっちゃ楽しそう！本作は、福山演じる全盲のFBI捜査官・皆実広見と、大泉洋演じる孤高の刑事・護道心太朗が凸凹バディを組んで難事件を解決していくバディドラマ。映画版では、さらに