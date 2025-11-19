俳優の福山雅治、大泉洋が１９日、東京・港区の東京ミッドタウンで「映画ラストマン―ＦＩＲＳＴＬＯＶＥ―」（平野俊一監督、１２月２４日公開）のＰＲイベントに出席した。２０２３年４月期ＴＢＳ系日曜劇場「ラストマン―全盲の捜査官―」の劇場版。全盲のＦＢＩ捜査官（福山）と孤高の刑事（大泉）がバディを組んで、難事件を解決していくストーリー。大泉が地元・北海道での撮影を「わが北海道が花を添えた」と胸を