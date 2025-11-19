元日本代表ＧＫの本並健治さん（６１）が１９日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜×一夜限りの特別版！男女逆転！男のつらいよ男の悩み相談ＳＰ」（水曜・午後９時）に出演。５５歳の時に美容に目覚めたことを明かす一幕があった。「男性の美容」の話題になると「５５歳くらいの時に目覚めて、ジェルネイルもやってますし」ときれいに整えられた爪を披露した本並さん。「あと、眉とリップのアートメイク。シミ取りもや