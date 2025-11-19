メ～テレ（名古屋テレビ） 自動車販売業者にうそのローン申請を依頼し、計6200万円をだまし取ったとして、56歳の会社役員の男が逮捕されました。 詐欺の疑いで逮捕されたのは、名古屋市瑞穂区の会社役員、近藤伸泰容疑者(56)です。 警察によりますと近藤容疑者は2024年5月、他の者と共謀し、自動車販売業者に乗用車2台を購入するという虚偽のローン申請を依頼し、立替金の現金計6200万円をだまし取った