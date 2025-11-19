俳優の板垣李光人（23）と中村倫也（38）が19日、都内で声優を務めたアニメ映画「ペリリュー―楽園のゲルニカ―」の東京プレミアに出席した。太平洋戦争で、4万人の米軍に対し1万人の日本軍が立ち向かったパラオ南西部・ペリリュー島での過酷な戦いで生き残った34人の兵士たちの物語。板垣は、中村との初対面について「前にお会いしていたっけぐらいのフランクさだった」と回顧。自身は人見知りだといい「小学生の時によく遊