西武は19日、古賀輝希内野手（25）と新たに育成選手として契約を結んだ。年俸700万円。古賀輝は千曲川硬式野球クラブから24年ドラフト7位で入団。1年目の今季は1軍出場はなく、2軍では16試合で打率・159、1本塁打、3打点で、今年10月に戦力外となっていた。この日契約更改を終えた古賀輝は、育成選手として50万円ダウンの年俸700万円でサイン。「（1年目は）自分の実力をしっかり出せなかったというか、なかなか結果が出なく