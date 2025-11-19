大分市佐賀関（さがのせき）で１８日夕、大規模な火災が発生した。建物１７０棟以上、約４万８９００平方メートルが焼損し、発生から２４時間以上が経過した１９日午後８時現在も鎮火していない。住民の男性（７６）と連絡が取れず、大分県警などが行方を探していたところ、男性方の焼け跡から性別不明の１人の遺体が見つかった。県警は住民男性の可能性が高いとみて、身元や死因を調べている。火災は１８日午後５時４０分頃