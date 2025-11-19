ラオスを公式訪問中の天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは、19日 首都･ビエンチャンの中高一貫校を訪問された。福笑いを楽しむ様子を見守られるなど、生徒たちと交流された。首都･ビエンチャンの中高一貫校をご訪問日本とラオス両国の国旗を振る子どもたちに出迎えを受け、笑顔で花束を受け取られた愛子さま。ラオス滞在3日目となる19日、愛子さまは水色のレース地のワンピース姿で、首都･ビエンチャンの中高一貫校を訪問