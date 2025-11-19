日本代表は11月18日、国立競技場で開催されたキリンチャレンジカップでボリビア代表と対戦。４分に鎌田大地のゴールで先制すると、71分に町野修斗、78分に中村敬斗のシュート加点し、３−０で快勝を収めた。この試合に板倉滉は３バックの右で先発して90分間プレーし、無失点勝利に貢献。10月シリーズは怪我のため辞退を余儀なくされたなか、今回のゲームは日本代表５試合ぶりの出場となった。28歳DFは「やっぱり代表で試合を