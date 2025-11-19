All About ニュース編集部では、2025年11月6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「寺社仏閣に関するアンケート」を実施しました。その中から、「宮城県の寺社仏閣」ランキングの結果をご紹介します。【11位までの全ランキング結果を見る】2位：愛子の諏訪神社／44票仙台市青葉区に鎮座する、1200年以上の歴史を持つ古社で、「国分一宮 諏訪神社」とも呼ばれています。奈良時代から平安時代にかけての延暦年間に山神として