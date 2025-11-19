新日本プロレスの極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」の特別興行が１９日後楽園ホールで行われ、ドラゴンゲートのシュン・スカイウォーカーがＥＶＩＬに?粛清?された。この日の大会はＨ．Ｏ．Ｔを率いるＥＶＩＬが粛清をテーマに掲げ開催された。試合順は当日発表となっており、まさかの第１試合でＥＶＩＬとシュンが登場。会場からはどよめきが起こった。ゴングを前にマイクを握ったシュンは「『日本プロレ