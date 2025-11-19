ＯＳＫ日本歌劇団・トップスターの翼和希が１９日、大阪・ナレッジシアターで行われた「ＯＳＫ日本歌劇団翼和希ＲＥＶＵＥＳＨＯＷ！〜Ｄｙｎａｍｉｓｍ〜」大阪公演（２０〜２４日のナレッジシアターほか）のゲネプロ後に取材会に出席した。同公演は、今月１５日に行われた金沢公演を皮切りに大阪・東京・福岡・愛知・岐阜の１０か所をまわる巡業公演だ。今回は、ジャンルを超えて愛される名曲の数々を取り入れ、レビュ