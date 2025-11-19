新日本プロレスの極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」の特別興行「粛清の夜〜ＰＵＲＧＥＮＩＧＨＴＯＦＴＯＲＴＵＲＥ」が１９日に後楽園ホールで行われ、プレマッチで珍光景が繰り広げられた。本戦開始前の１８時１０分に行われたのは、ディック東郷ｗｉｔｈサナダ・コレクションＳ．Ｓ．（ＳＡＮＡＤＡ）とヒップ東郷（田口隆祐）ｗｉｔｈミラノコレクションＡ．Ｔ．の異色対決。ディックのセコンドと