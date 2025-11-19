高市総理大臣は、地元・奈良県特産の柿を贈呈され、恒例となっている俳句を披露しました。【映像】俳句を披露する高市総理「悪いわね1人で。甘い。おいしい。なんかいつもより柔らかい感じ」（高市総理大臣、以下同）奈良の特産品である柿は2013年から毎年贈呈されていて、総理大臣が試食後に俳句を披露するのが恒例となっています。「プレッシャーやなあ。『奈良の柿 未来を拓く 力湧く』」高市総理は、「農協が市場開拓を