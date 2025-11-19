男のコが好きそうなコーデが知りたい子、集合！そこで今回は、北里琉・中川紅葉とともに、メンズウケがバツグンな「デニムコーデ」を2つご紹介します。どんなコーデにもマッチする定番アイテムだけど確実にコーデがおしゃれに仕上がるデニムの優秀さにご注目あれ♡言わずもがな、デニムがキライな男はいません。「メンズウケといえば、やっぱり忘れちゃいけないのが“デニム”！どんなコーデにもマッチする定番アイテムなのに