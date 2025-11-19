静岡県裾野市は11月19日、富士山2合目「水ヶ塚公園」付近でクマと思われる動物の目撃情報が寄せられたと発表しました。 裾野市への連絡は11月19日午後2時過ぎで、静岡県裾野市須山の水ヶ塚公園クロスカントリーコースを11月18日午後0時30分頃に利用していた2人が、コース上を西に向かう黒っぽい動物を目撃したということです。 裾野市の水ヶ塚公園付近はクマの生息地域で、静岡県の許可を得て県猟友会が11月17