iFaceの人気コンセプトシリーズ「BeBling」第2弾が、2025年11月19日(水)より登場します。新作「BeBling 2」は、メタリックなシルバーに水のようなツヤを重ね、ウルウルとキラキラを両立させた新感覚デザイン♡ブルー、クリア、ブラックの3色展開で、持つ人の個性を引き立てます。アンバサダーにはZ世代で人気のLiLiさんを迎え、発売記念ノベルティも登場です♪ ウルウル×キラキラの新感覚デザイン