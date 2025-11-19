日本時間の午後6時すぎ、インドネシアのジャワ島で大規模な火山の噴火が起きました。現地メディアによりますと、噴火は日本時間の午後6時すぎ、ジャワ島東部にあるスメル火山で起き、噴煙は火口からおよそ2000メートルの高さまで上がったということです。現地で撮影された映像には、火山から流れ出た大量の火山灰などが橋や道路を飲み込む様子も写っています。インドネシア当局はこの噴火で火砕流が発生したとしていて、ロイター通